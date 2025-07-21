Die Arten des Navigo-Passes und die Zugangsmodi variieren je nach gewähltem Abonnement:

Für alle Parking Vélos-Abonnements (Tag, Monat, Jahr):

In einigen Fahrradparkplätzen ist das Tagesabonnement auch über Digicode (Code per SMS oder E-Mail erhalten) erhältlich.

(*) Für den Navigo Easy Pass wird in den meisten Fällen nur die starre (plastifizierte) Version akzeptiert. Die Hardcover-Version kann laut Parking Vélo angeboten werden, ebenso wie der Zugang über Navigo auf dem Smartphone.