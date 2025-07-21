Anzeige bei der Polizei erstatten

Wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige wegen Diebstahls Ihres Fahrrads. Das Einreichen einer Beschwerde ist nicht nur ein wesentlicher Schritt, um eine Untersuchung einzuleiten, sondern auch für jede weitere Annäherung an Ihre Versicherung.

Sie können dieses Verfahren online durchführen: Startseite - Online-Beschwerde

Wenn Ihr Fahrrad markiert ist (Bicycode, Paravol, Recobike usw.), können Sie sich auch an Ihren Markierungsbetreiber wenden, um es als gestohlen zu melden. Wenn Sie nicht wissen, wer der Markierungsbetreiber ist, geben Sie einfach die Identifikationsnummer auf der APIC-Website ein, die Ihnen den betreffenden Betreiber angibt.

Melden Sie Ihren Schaden Ihrem Versicherer

Wenn Sie eine Fahrradversicherung haben (spezifisch oder über Ihre Hausratversicherung, wenn der Diebstahl bei Ihnen zu Hause stattgefunden hat), wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Versicherer.