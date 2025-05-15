Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion wird Ihre Navigo-Jahreskarte sofort an allen Schaltern der Spediteure, RATP-Schalter und SNCF-Serviceschalter Navigo ersetzt. Der Ersatz ist kostenlos, es sei denn, es stellt sich heraus, dass die Fehlfunktion auf die Nichteinhaltung der in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Jahrespakets festgelegten Vorsichtsmaßnahmen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Der Ersatz erfordert die Rückgabe des defekten Passes.