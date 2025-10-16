Wo bekomme ich eine Navigo-Jahreskarte? Zu welchem Preis?

Die Navigo-Jahreskarte wird kostenlos ausgestellt, wenn Sie das Navigo-Jahrespaket abonnieren (ohne Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Paket):

