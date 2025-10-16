Wo bekomme ich eine Navigo-Jahreskarte? Zu welchem Preis?
Die Navigo-Jahreskarte wird kostenlos ausgestellt, wenn Sie das Navigo-Jahrespaket abonnieren (ohne Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Paket):
- online, über seinen persönlichen Bereich: Der Pass wird dann entweder innerhalb von 10 Tagen nach Hause geschickt (außer an Wochenenden und Feiertagen) oder in einer Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder an den Serviceschaltern Navigo SNCF zur Verfügung gestellt (3 Werktage nach der Bestellung gegen Vorlage eines Identitätsnachweises);
- in der Handelsvertretung der Spediteure, an einigen RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo: Der Pass wird dann sofort gegen Vorlage eines Identitätsnachweises erhalten.