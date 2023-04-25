Wie kann ich meine tickets auf meinem Navigo Easy-Pass überprüfen?
Sie können den Inhalt Ihres Navigo Easy-Passes einsehen:
- an den Verkaufsgeräten von RATP-Bahnhöfen oder SNCF-Bahnhöfen;
- an den Fahrkartenschaltern, Schaltern und Handelsbüros der Transportunternehmen RATP und SNCF Transilien;
- bei autorisierten Händlern;
- über mein Smartphone in der Anwendung Île-de-France Mobilités, Rubrik Einkäufe, klicken Sie dann auf "Auf meinem Navigo-Pass" und legen Sie es auf der Rückseite Ihres Smartphones vor, um den Inhalt des Passes einzusehen.