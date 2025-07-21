Meldung von Verlust oder Diebstahl und Erhalt eines neuen Passes

Wenn Ihr Navigo imagine R-Pass verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, können Sie:

Wenden Sie sich direkt an die Handelsvertretung der Spediteure, an die RATP-Verkaufsstellen oder an die SNCF-Serviceschalter Navigo.

Der Inhaber des Navigo imagine R-Passes muss einen Identitätsnachweis vorlegen. Ein Dritter muss im Namen des Inhabers des Navigo imagine R-Passes seinen Identitätsnachweis und den des Inhabers des Navigo imagine R-Passes sowie eine von diesem unterzeichnete Vollmacht vorlegen;

Ein neuer Navigo imagine R-Pass wird Ihnen umgehend ausgehändigt. Der Inhaber des Navigo imagine R-Passes muss einen Identitätsnachweis vorlegen. Ein Dritter muss im Namen des Inhabers des Navigo imagine R-Passes seinen Identitätsnachweis und den des Inhabers des Navigo imagine R-Passes sowie eine von diesem unterzeichnete Vollmacht vorlegen; Kontaktieren Sie die Agentur imagine R unter 09 69 39 22 22, Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr (Anruf ohne Aufpreis).

Ihr neuer Navigo imagine R-Pass wird Ihnen innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) zurückgegeben; Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an:

"Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket aus>> Klicken Sie im Abschnitt "Ein Problem mit meinem Transportpass?" unten auf der Seite auf "Verlust oder Diebstahl".

Ihr Navigo imagine R-Pass wird sofort deaktiviert.

Je nach Wahl wird der neue Pass entweder innerhalb von 10 Tagen per Post verschickt (außer an Wochenenden und Feiertagen) oder sofort in einer Verkaufsstelle der Beförderer, in RATP-Verkaufsstellen oder an SNCF-Serviceschaltern Navigo gegen Vorlage eines Identitätsnachweises zur Verfügung gestellt.

Preis eines neuen Passes

Bei Verlust oder Diebstahl wird der Navigo imagine R-Pass ersetzt, wobei eine Ersatzgebühr erhoben wird.

Der Ersatz ist im Falle von Erpressung oder schwerem Diebstahl gegen Vorlage einer Kopie der Quittung für die Einreichung der Anzeige bei der Polizei oder Gendarmerie kostenlos.

Wenn Ihr Vertrag belastet wird, wird die Gebühr automatisch von Ihrem Bankkonto abgebucht.

Gut zu wissen

Wenn Sie Ihren Navigo imagine R-Pass als verloren oder gestohlen gemeldet haben, können Sie innerhalb von 10 Tagen per Post die Agentur imagine R um die Erstattung der Wiederaufbaukosten und der erworbenen tickets bitten. Dem Antrag auf Erstattung der Wiederaufbereitungskosten muss der Navigo imagine R-Pass beigefügt werden, der innerhalb dieser Frist von 10 Tagen gefunden wird.