Wie kann ich meine tickets auf meinem Navigo imagine R-Pass überprüfen?
Sie können den Inhalt Ihres Navigo imagine R-Passes einsehen:
- telefonisch über die Anwendung Ile-de-France Mobilités oder die von offiziellen Wiederverkäufern. Alle Details finden Sie im Abschnitt Wie kann ich einen Navigo-Pass mit meinem Telefon einsehen und aufladen? ;
- an den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder der SNCF-Bahnhöfe Transilien;
- an den Fahrkartenschaltern, Verkaufsstellen und Handelsvertretungen der Transportunternehmen RATP und Transilien SNCF.
- von autorisierten lokalen Händlern.