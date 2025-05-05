Der Navigo-Pass wird Personen , die in der Île-de-France leben oder arbeiten, kostenlos ausgestellt.

In der Agentur

Gehen Sie zu einer Handelsagentur, Spediteuren oder einigen RATP-Schaltern. Siehe die Karte der Verkaufsstellen Bringen Sie einen Identitätsnachweis und einen Adressnachweis mit. Ihr Foto wird vor Ort aufgenommen und Sie erhalten Ihren Pass sofort.

Online

Bestellen Sie in Ihrem My Navigo Online-Bereich . Füllen Sie das Formular aus und laden Sie ein aktuelles Foto hoch. Sie erhalten Ihren Pass innerhalb von 3 Wochen zu Hause oder innerhalb von 3 Werktagen, wenn Sie ihn in einer RATP-Agentur/an einem RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo abholen möchten.

Per Korrespondenz

Holen Sie sich das Antragsformular, das in den Verkaufsbüros der Spediteure, an einigen RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo erhältlich ist. Senden Sie es mit einem Lichtbildausweis an Agence Navigo. Sie erhalten Ihren Pass innerhalb von maximal 21 Tagen.

Hinweis: Wenn Sie in der Île-de-France arbeiten, aber nicht dort wohnen, können Sie den Navigo-Pass nur per Post erhalten. Senden Sie das Bewerbungsformular, einen Lichtbildausweis und eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers oder Ihrer Praktikumsorganisation (mit der SIRET-Nummer der Einrichtung in der Île-de-France).