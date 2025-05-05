Wo bekomme ich einen Navigo-Pass? Zu welchem Preis?
Der Navigo-Pass wird Personen , die in der Île-de-France leben oder arbeiten, kostenlos ausgestellt.
In der Agentur
- Gehen Sie zu einer Handelsagentur, Spediteuren oder einigen RATP-Schaltern. Siehe die Karte der Verkaufsstellen
- Bringen Sie einen Identitätsnachweis und einen Adressnachweis mit.
- Ihr Foto wird vor Ort aufgenommen und Sie erhalten Ihren Pass sofort.
Online
- Bestellen Sie in Ihrem My Navigo Online-Bereich .
- Füllen Sie das Formular aus und laden Sie ein aktuelles Foto hoch.
- Sie erhalten Ihren Pass innerhalb von 3 Wochen zu Hause oder innerhalb von 3 Werktagen, wenn Sie ihn in einer RATP-Agentur/an einem RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschaltern von Navigo abholen möchten.
Per Korrespondenz
- Holen Sie sich das Antragsformular, das in den Verkaufsbüros der Spediteure, an einigen RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo erhältlich ist.
- Senden Sie es mit einem Lichtbildausweis an Agence Navigo.
- Sie erhalten Ihren Pass innerhalb von maximal 21 Tagen.
Hinweis: Wenn Sie in der Île-de-France arbeiten, aber nicht dort wohnen, können Sie den Navigo-Pass nur per Post erhalten. Senden Sie das Bewerbungsformular, einen Lichtbildausweis und eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers oder Ihrer Praktikumsorganisation (mit der SIRET-Nummer der Einrichtung in der Île-de-France).