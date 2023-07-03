Ich habe meinen Navigo-Pass verloren/gestohlen, was soll ich tun?
Bei Verlust oder Diebstahl des Navigo-Passes wird dieser auf Antrag des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 Euro TTC ersetzt.
Die Meldung von Verlust oder Diebstahl und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF:
- vom Inhaber des Navigo-Passes gegen Vorlage eines Ausweises;
- von einem Dritten im Namen des Inhabers des Navigo-Passes gegen Vorlage der Ausweisdokumente des Dritten und des Inhabers des Navigo-Passes sowie einer von diesem unterzeichneten Vollmacht.