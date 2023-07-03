Bei Verlust oder Diebstahl des Navigo-Passes wird dieser auf Antrag des Inhabers gegen Zahlung einer Pauschale von 15 Euro TTC ersetzt.

Die Meldung von Verlust oder Diebstahl und der Ersatz des Navigo-Passes erfolgen in der Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder Guichet Services Navigo SNCF: