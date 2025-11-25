Sie haben einen Navigo-Pass online oder per Post bestellt und ihn nicht innerhalb von 21 Tagen erhalten

Um so schnell wie möglich kostenlos einen neuen Navigo-Pass zu erhalten, haben Sie die Möglichkeit, ab 21 Tagen nach Eingang Ihrer vollständigen Akte bei der Agentur den Nichterhalt Ihres Navigo-Passes in der Handelsvertretung von RATP, SNCF, OPTILE oder an einem RATP-Schalter oder Guichet Services Navigo SNCF zu erklären.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Erklärung über den Nichterhalt eines Passes online in Ihrem persönlichen Bereich abzugeben, indem Sie auf "Den Nichterhalt meiner Karte melden" klicken oder per Post, E-Mail oder Telefon an die Navigo-Agentur. Ein neuer Pass wird Ihnen innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) per Post zugesandt.

NAVIGO AGENTUR

TSA 84452 - 77213 AVON CEDEX

Telefon : 09 69 39 22 22

(Anruf ohne Aufpreis von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr)