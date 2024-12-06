Was soll ich tun, wenn ich über das Ende der Gültigkeit meines Navigo-Passes informiert werde?
Ein Navigo-Pass hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.
Benachrichtigung über den Ablauf
Sie haben in Ihrem persönlichen Bereich online, an einem RATP- oder SNCF-Automaten die Information erhalten, dass Ihr Navigo-Pass abgelaufen ist oder bald abläuft.
Erhalt Ihres neuen Passes
Ein neuer Navigo-Pass wird Ihnen einige Tage vor Ablauf der Gültigkeit Ihres aktuellen Passes per Post zugesandt.
Denken Sie daran, Ihre Postanschrift unter My Space > My Navigo zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre neue Karte an die richtige Adresse gesendet wird.
Im Falle des Nichterhalts Ihres Passes
Wenn Sie Ihren neuen Pass nicht erhalten haben und Ihr aktueller Pass abgelaufen ist, können Sie Folgendes besuchen:
- In einer Handelsvertretung von Spediteuren.
- An einigen RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo.
Ein neuer Pass wird Ihnen dann kostenlos ausgehändigt.