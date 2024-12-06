Ein Navigo-Pass hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Benachrichtigung über den Ablauf

Sie haben in Ihrem persönlichen Bereich online, an einem RATP- oder SNCF-Automaten die Information erhalten, dass Ihr Navigo-Pass abgelaufen ist oder bald abläuft.

Erhalt Ihres neuen Passes

Ein neuer Navigo-Pass wird Ihnen einige Tage vor Ablauf der Gültigkeit Ihres aktuellen Passes per Post zugesandt.

Denken Sie daran, Ihre Postanschrift unter My Space > My Navigo zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre neue Karte an die richtige Adresse gesendet wird.

Im Falle des Nichterhalts Ihres Passes

Wenn Sie Ihren neuen Pass nicht erhalten haben und Ihr aktueller Pass abgelaufen ist, können Sie Folgendes besuchen:

Ein neuer Pass wird Ihnen dann kostenlos ausgehändigt.