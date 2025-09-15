Ihre Situation ermöglicht es anderen Mitgliedern Ihres Haushalts, von Solidarité Transport zu profitieren.

Die Verfahren werden zum Zeitpunkt des ersten Antrags oder nach Ihrem Recht durchgeführt.

Jeder Begünstigte muss einen Navigo-Pass besitzen. Beantragen Sie einen Navigo-Pass.

Die Rechteinhaber müssen auf den vorgelegten Belegen erscheinen.

Sie können bis zu 12 Rechteinhaber hinzufügen.

Überprüfen Sie die Berechtigungsregeln für Mitglieder Ihres Haushalts.

Bei der 1. Anfrage

Wenn Sie online oder per Post vorstellig werden

Geben Sie die persönlichen Daten und die Navigo-Kartennummer der Rechteinhaber ein

Sobald Ihr Anspruch validiert wurde, müssen Sie Ihre Begünstigten über ihr Recht informieren.

Sie müssen auch die Gebühr auf ihren Navigo-Pass erheben, um die ermäßigten tickets zu kaufen.

Im Prozess der Rechte

Nachdem Ihr Antrag ausgestellt und angenommen wurde, können Sie jederzeit neue Rechteinhaber hinzufügen: