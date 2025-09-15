Wie füge ich einen Begünstigten hinzu?
Ihre Situation ermöglicht es anderen Mitgliedern Ihres Haushalts, von Solidarité Transport zu profitieren.
- Die Verfahren werden zum Zeitpunkt des ersten Antrags oder nach Ihrem Recht durchgeführt.
- Jeder Begünstigte muss einen Navigo-Pass besitzen. Beantragen Sie einen Navigo-Pass.
- Die Rechteinhaber müssen auf den vorgelegten Belegen erscheinen.
- Sie können bis zu 12 Rechteinhaber hinzufügen.
- Überprüfen Sie die Berechtigungsregeln für Mitglieder Ihres Haushalts.
Bei der 1. Anfrage
Wenn Sie online oder per Post vorstellig werden
- Geben Sie die persönlichen Daten und die Navigo-Kartennummer der Rechteinhaber ein
Sobald Ihr Anspruch validiert wurde, müssen Sie Ihre Begünstigten über ihr Recht informieren.
- Sie müssen auch die Gebühr auf ihren Navigo-Pass erheben, um die ermäßigten tickets zu kaufen.
Im Prozess der Rechte
Nachdem Ihr Antrag ausgestellt und angenommen wurde, können Sie jederzeit neue Rechteinhaber hinzufügen:
- Online: Verbinden Sie sich mit Ihrem Bereich auf der Website von Solidarité Transport, klicken Sie dann auf "Ich füge ein Mitglied meines Haushalts hinzu" und füllen Sie die Formulare aus.
- Telefonisch: Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.
Belege werden per Post versandt.