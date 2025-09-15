Wie füge ich einen Begünstigten hinzu?

Aktualisiert am 15 September 2025

Ihre Situation ermöglicht es anderen Mitgliedern Ihres Haushalts, von Solidarité Transport zu profitieren.

Bei der 1. Anfrage

Wenn Sie online oder per Post vorstellig werden

  • Geben Sie die persönlichen Daten und die Navigo-Kartennummer der Rechteinhaber ein

Sobald Ihr Anspruch validiert wurde, müssen Sie Ihre Begünstigten über ihr Recht informieren.

  • Sie müssen auch die Gebühr auf ihren Navigo-Pass erheben, um die ermäßigten tickets zu kaufen.

Im Prozess der Rechte

Nachdem Ihr Antrag ausgestellt und angenommen wurde, können Sie jederzeit neue Rechteinhaber hinzufügen:

  • Online: Verbinden Sie sich mit Ihrem Bereich auf der Website von Solidarité Transport, klicken Sie dann auf "Ich füge ein Mitglied meines Haushalts hinzu" und füllen Sie die Formulare aus.
  • Telefonisch: Rufen Sie die Agence Solidarité Transport unter 0800 948 999 an, die die Verfahren kostenlos für Sie durchführt.
    Belege werden per Post versandt.