Warum sollten Sie Ihr Recht auf den Navigo-Pass aufladen?
Dieser Pass-Upload-Vorgang ist obligatorisch.
- Es ermöglicht Ihnen, in den Chip des Navigo-Passes das Recht auf kostenlose Fahrt oder das Recht einzutragen, beim Kauf von tickets Transportmitteln von Ermäßigungen profitieren zu können.
Wenn nicht:
- Sie können auf Navigo keine ermäßigten Pakete kaufen
- Sie können Ihre Ermäßigung nicht rechtfertigen, wenn Sie ein ermäßigtes Magnetticket gekauft haben
- Sie können nicht kostenlos fahren, wenn Sie freien Anspruch haben (der Pass funktioniert nicht an den Entwertern, auch wenn Sie nur die Busse nehmen)
Finden Sie heraus , wie Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass aufladen können.