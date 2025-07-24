Dieser Pass-Upload-Vorgang ist obligatorisch.

Es ermöglicht Ihnen, in den Chip des Navigo-Passes das Recht auf kostenlose Fahrt oder das Recht einzutragen, beim Kauf von tickets Transportmitteln von Ermäßigungen profitieren zu können.

Wenn nicht:

Sie können auf Navigo keine ermäßigten Pakete kaufen

Sie können Ihre Ermäßigung nicht rechtfertigen, wenn Sie ein ermäßigtes Magnetticket gekauft haben

Sie können nicht kostenlos fahren, wenn Sie freien Anspruch haben (der Pass funktioniert nicht an den Entwertern, auch wenn Sie nur die Busse nehmen)

Finden Sie heraus , wie Sie Ihr Recht auf Ihren Navigo-Pass aufladen können.