Ab dem Zeitpunkt, an dem die Agence Solidarité Transport Ihren Antrag angenommen hat, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie die Rechte auf Ihren Navigo-Pass laden können. Sie erhalten auch einen Bestätigungsbrief, eine E-Mail oder eine SMS (je nach gewählter Kontaktmethode), in der Sie über die Dauer Ihres Rechts auf Ermäßigung oder Ihres Rechts auf freien Eintritt informiert werden.

Am Telefon: über die Anwendung Ile-de-France Mobilités oder die von offiziellen Händlern;

über oder die von offiziellen Händlern; An den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder der SNCF-Bahnhöfe Transilien;

An den Fahrkartenschaltern, Verkaufsstellen und Handelsvertretungen der Transportunternehmen RATP und Transilien SNCF.

Wie lade ich mein Recht auf das Telefon auf?

Voraussetzungen: Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon es Ihnen ermöglicht, das Recht aufzuladen: Mit welchen Telefonen können Sie einen Navigo-Pass aufladen?

Über die Anwendung Ile-de-France Mobilités

Im Menü "Kaufen".

Klicken Sie auf "Auf meinem Navigo-Pass" und legen Sie Ihren Pass auf die Rückseite des Telefons, um den Inhalt anzuzeigen.

Auf iPhones müssen Sie auf "Meinen Pass lesen" klicken, bevor Sie den Pass oben auf dem Telefon präsentieren. Akzeptieren Sie den ausstehenden Vorgang, indem Sie auf "Abschließen" klicken.

Wie lade ich mein Recht auf die Automaten auf?

Holen Sie sich Ihren Navigo-Pass und gehen Sie zu einem RATP- oder SNCF-Automaten (in allen Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen):

Platzieren Sie den Pass an der angegebenen Stelle

RATP-Automaten: Wählen Sie "Navigo-Karte aufladen" und dann "Lieferung meiner Bestellung"

Wählen Sie "Navigo-Karte aufladen" und dann "Lieferung meiner Bestellung" SNCF-Automaten in Ile de France: Wählen Sie "Transport Solidarity Update"

Wählen Sie "Transport Solidarity Update" Folgen Sie den Anweisungen des Automaten, um das Laden der Rechten abzuschließen

Sobald die Gebühr geladen ist, können Sie: