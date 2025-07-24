Der Navigo-Pass wird leer verschickt, er enthält keine ermäßigten oder kostenlosen Rechte, wenn Sie ihn erhalten.

Rabatt 50% und Solidaritätsrabatt 75%

Nachdem Sie Ihre Solidaritätsrechte auf Ihren Navigo-Pass geladen haben, können Sie tickets oder Pakete zu ermäßigten Preisen kaufen:

Auf der Anwendung Île-de-France Mobilité und der von Partner-Wiederverkäufern;

An Geldautomaten oder Automaten.

Sie können die folgenden tickets erwerben:

Ein Navigo Week-Paket mit 50% oder 75% Rabatt, das im Navigo-Pass berechnet wird;

Ein Navigo-Monatspaket mit 50% oder 75% Rabatt, das im Navigo-Pass berechnet wird;

tickets U-Bahn-RER-Ticket oder Bus-Straßenbahn-Ticket ermäßigte Tarife (50% Rabatt). Sie müssen von dem Pass begleitet werden, der mit dem Recht auf Ermäßigung belastet ist, um in gutem Zustand zu zirkulieren.

Sie können einen Navigo Liberté + -Vertrag auf Pass abschließen und dank des ermäßigten Tarifprofils 50% Rabatt erhalten.

Kostenlos

Wenn Sie von freiem Eintritt profitieren, können Sie sich nach der Gebühr frei im gesamten Netz der Ile de France bewegen.