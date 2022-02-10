Ein kostenloser Tür-zu-Tür-Transport* wird von Île-de-France Mobilités für Schüler und Studenten mit Behinderungen eingerichtet.

* Die Schüler stehen unter der Verantwortung ihrer Eltern zwischen dem Haus und dem Fahrzeug, auf der Hin- und Rückfahrt.

Das Gesetz von 2005 über die Gleichberechtigung und Chancengleichheit, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen legt den Grundsatz der Zugänglichkeit aller Personenbeförderungen für alle fest, um eine vorrangige Integration in ein normales Umfeld zu gewährleisten. Je nach Behinderung kann diese Integration jedoch schwierig oder sogar nicht an die Bedürfnisse des Kindes angepasst sein. Die Paratransit-Schülerbeförderung löst diese Schwierigkeit.

Paratransit ist ein kollektiver Service und ermöglicht den Gruppentransport von Schülern in Fahrzeugen mit geringer Kapazität, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind (z. B. Rollstuhl- oder Krankenwagenanpassung).

Die Stundenpläne werden an die der Kurse angepasst und der Service wird von speziell geschulten Fahrern und Fahrzeugen mit geringer Kapazität erbracht, die an die Bedürfnisse der Schüler angepasst sind (z. B. Rollstuhl- oder Krankenwagenanpassung).

Erfahren Sie mehr über Paratransit

