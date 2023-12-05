Diese Frage wurde nicht aktualisiert und ist möglicherweise veraltet. Um die Antwort auf Ihre Frage zu sehen, klicken Sie hier.

Auf einer regelmäßig genutzten Linie empfehlen wir Ihnen, Verkehrsinformationswarnungen zu abonnieren, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten, sobald eine Störung auf der Linie bekannt ist. Die Abonnementfunktion kann über den Bildschirm "Linie" im Abschnitt "Fahrpläne" oder "Verkehrsinformationen" aufgerufen werden, indem Sie auf die Schaltfläche oben rechts klicken, oder von der Etappe einer Routenkarte aus, indem Sie auf die Schaltfläche "Weitere Aktionen auf dieser Etappe" klicken ("...").

Die Abonnementfunktion auf der Website erfordert die vorherige Erstellung eines Kontos.