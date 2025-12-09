Auf einer regelmäßig genutzten Linie empfehlen wir Ihnen, Verkehrswarnungen zu abonnieren, um Informationen zu erhalten, sobald eine Störung auf der Linie bekannt ist.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Verkehrsinformationen.

Wählen Sie das Transportmittel und die Linie und/oder Haltestelle.

Tippen Sie auf die Glocke oben rechts auf Ihrem Bildschirm.

Greifen Sie direkt von der Startseite des Bereichs Verkehrsinfo auf die Verkehrsmeldungen der Linie zu.

Sie können die Zeiten und Modalitäten des Empfangs (E-Mails oder Benachrichtigungen) anpassen

Verkehrswarnungen, indem Sie zum Abschnitt Mein Bereich > Meine Benachrichtigungen & Benachrichtigungen gehen.