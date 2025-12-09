Wie kann ich keine Verkehrswarnungen mehr auf meinen Leitungen erhalten?
Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.
- Gehen Sie zur Seite Meine Benachrichtigungen und Benachrichtigungen.
- Deaktivieren Sie den Empfang von Warnungen.
Auf der Website von Île-de-France Mobilités
Seien Sie vorsichtig, Sie müssen mit einem Connect-Konto verbunden sein, um Ihre bevorzugten Verkehrswarnungen auf der Website von Île-de-France Mobilités verwalten zu können.
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.
- Melden Sie sich bei Ihrem Connect-Konto an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Meine Favoriten".
- Klicken Sie auf die Glocke und dann auf "Abmelden".