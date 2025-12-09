Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.

Gehen Sie zur Seite Meine Benachrichtigungen und Benachrichtigungen.

Deaktivieren Sie den Empfang von Warnungen.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Seien Sie vorsichtig, Sie müssen mit einem Connect-Konto verbunden sein, um Ihre bevorzugten Verkehrswarnungen auf der Website von Île-de-France Mobilités verwalten zu können.