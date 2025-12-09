Wie kann ich keine Verkehrswarnungen mehr auf meinen Leitungen erhalten?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités 

  • Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  • Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.
  • Gehen Sie zur Seite Meine Benachrichtigungen und Benachrichtigungen.
  • Deaktivieren Sie den Empfang von Warnungen.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités 

Seien Sie vorsichtig, Sie müssen mit einem Connect-Konto verbunden sein, um Ihre bevorzugten Verkehrswarnungen auf der Website von Île-de-France Mobilités verwalten zu können. 

  • Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
  • Gehen Sie zum Abschnitt Mein Bereich.
  • Melden Sie sich bei Ihrem Connect-Konto an.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Meine Favoriten".
  • Klicken Sie auf die Glocke und dann auf "Abmelden".