Wenn der ticket nicht auf Ihrem Navigo-Pass angezeigt wird, liegt dies wahrscheinlich daran, dass der ticket nicht geladen werden konnte.

Sie können ein Problem beim Aufladen des ticket in Ihren Navigo-Pass direkt über die mobile Anwendung im Abschnitt "Kontakt" / "Meine gekauften Transport tickets [...]" / "Die tickets auf meinem Navigo-Pass geladen" / "Ich kann meinen Navigo-Pass nicht mit meinem Telefon aufladen" lösen.

Wenn der ticket nicht belastet wird, wird die zugehörige Zahlung automatisch storniert und Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung der Stornierung.