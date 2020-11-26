FAQ:
Kundendienst für einen ticket, der mit einem Navigo-Pass mit einem Telefon geladen ist
- Ich kann mein Transport ticket nicht kaufen / Beim Kauf ist ein Fehler aufgetreten. Wie reist man?
- Ich habe ein Problem beim Aufladen meines Navigo-Passes mit meinem Telefon
- Ich habe beim Kauf eines ticket einen Fehler gemacht / werde den auf meinem Telefon oder meiner Smartwatch aufgeladenen Plan nicht verwenden. Kann ich meine ticket umtauschen oder eine Rückerstattung erhalten?
- Ich möchte die Bereiche des Pakets ändern, das auf meinem Navigo-Pass geladen ist
- Weitere Fragen zu einer ticket, die auf meinem Navigo-Pass mit meinem Telefon geladen wurde