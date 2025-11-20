Um einen Fehler während des Kaufs zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie während des gesamten Kaufs über einen guten Netzwerkzugang verfügen und dass Sie bei der Eingabe der angeforderten Informationen (Kreditkartennummer) keinen Fehler gemacht haben.

Wenn das ticket aus irgendeinem Grund nicht geladen werden kann, wird die zugehörige Zahlung automatisch storniert und Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung der Stornierung.

Überprüfen Sie in Ihrem Posteingang, ob Sie einen Kaufbeleg oder einen Stornierungsnachweis erhalten haben.

Wenden Sie sich bei Bedarf über den Abschnitt "Mein Bereich" der Anwendung im Abschnitt "Kontakt" an den Kundendienst.

Um reisen zu können, müssen Sie einen ticket für den Transport mit einem Navigo-Pass oder Magnetticket am Automaten oder am Fahrkartenschalter haben.