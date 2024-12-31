Tickets können nicht umgetauscht oder erstattet werden.

Andere Pakete können unter bestimmten Bedingungen ganz oder teilweise erstattet werden.

Für ein Paket, das mit dem Telefon in Ihren Navigo-Pass geladen wird, müssen Sie zum Schalter oder zur Agentur gehen, um das betreffende Paket zu stornieren. Ein Stornierungsnachweis wird Ihnen dann ausgehändigt.

Sie können dann Ihren Rückerstattungsantrag über die mobile Anwendung senden, indem Sie Ihrer Anfrage den Stornierungsnachweis im Abschnitt Kontakt >Die tickets, die meinem Navigo-Pass belastet wurden> Andere Anfrage beifügen.

Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen für tickets Transporte.