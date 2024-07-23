Wenn Sie Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch wechseln, können Sie auch in zwei aufeinanderfolgenden Schritten fortfahren, um Ihre Transport tickets auf Ihr neues Telefon (oder Ihre neue Uhr) zu übertragen, indem Sie zuerst Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte sichern und dann den Inhalt auf Ihrem neuen Telefon wiederherstellen.

1. Um die auf Ihrem iPhone vorhandenen tickets zu sichern, gehen Sie zur Karten-App Ihres iPhones, wählen Sie Ihre entmaterialisierte Navigo-Karte aus und klicken Sie auf das Kontextmenü (...) > Kartendaten > Löschen (ganz unten), wodurch die Sicherung der tickets ausgelöst wird.

Wenn tickets gesichert werden, werden sie vom Telefon gelöscht.

2. Um zuvor gesicherte tickets wiederherzustellen, gehen Sie dann zur Karten-App auf Ihrem neuen iPhone, wählen Sie die Schaltfläche (+) > Vorherige Karten und wählen Sie danndas wiederherzustellende Backup aus.

In der mobilen App erinnert Sie der Abschnitt Kontakt > Auf meinem iPhone geladene tickets >Ich möchte den Inhalt abrufen [...] daran, was zu tun ist.

Bitte beachten Sie: Das Paket Paris 2024 ist weder erstattungsfähig noch übertragbar.

Der Apple Boot Assistant, der gestartet wird, wenn Ihr neues iPhone in der Nähe Ihres alten iPhones platziert wird, löst auch automatisch die Sicherung und Übertragung Ihrer entmaterialisierten Navigo-Karte(n) aus.