Wenn Ihr ticket nach dem Kauf nicht auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch angezeigt wird, kann dies an einem Fehler beim Aufladen des ticket liegen.

Folgendes geschieht in diesem Fall:

1. Automatische Kündigung:

Wenn das Laden des ticket fehlschlägt, wird die Zahlung automatisch storniert.

Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung dieser Stornierung.

2. Keine E-Mail erhalten?