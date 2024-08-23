Ich habe ein ticket gekauft und bezahlt, aber es wird nicht auf meinem Telefon/meiner Smartwatch angezeigt
Wenn Ihr ticket nach dem Kauf nicht auf Ihrem Telefon oder Ihrer Smartwatch angezeigt wird, kann dies an einem Fehler beim Aufladen des ticket liegen.
Folgendes geschieht in diesem Fall:
1. Automatische Kündigung:
- Wenn das Laden des ticket fehlschlägt, wird die Zahlung automatisch storniert.
- Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung dieser Stornierung.
2. Keine E-Mail erhalten?
- Wenn Sie keine E-Mail zur Bestätigung der Stornierung erhalten haben, können Sie Hilfe über den Abschnitt Kauf erhalten > Kontakt