Wenn Sie einen gültigen Navigo Week- oder Navigo-Monatsplan auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch haben, verschwindet dieser möglicherweise am letzten Gültigkeitstag in der Karten-App. Dies ist eine Anzeigeanomalie, die bald behoben wird, Sie jedoch nicht an der Validierung hindert.

Um sich zu vergewissern, können Sie in der Anwendung Île-de-France Mobilités überprüfen, ob Ihr Paket noch in der Konsultation angezeigt wird.