Wo finde ich meine Support-Nummer?
Im Falle eines Kundendienstes am Schalter oder in der Agentur kann der Agent Sie nach der Nummer Ihres tickets-Supports fragen. Diese Nummer ist auf dem per E-Mail gesendeten Kaufbeleg angegeben:
In der Anwendung Île-de-France Mobilités wird diese Nummer am unteren Rand des Zugangsbildschirms zum Kundendienst über das Menü Mein Bereich angezeigt> Kontaktieren Sie uns.
Wählen Sie in der Samsung Wallet Navigo Region Ile-de-France aus, um die auf Ihr Telefon geladenen tickets und die Supportnummer am unteren Bildschirmrand anzuzeigen.
Wählen Sie in der Apple Maps-App die entmaterialisierte Navigo-Karte aus. Die Nummer Ihres Supports ist die Service-ID, auf die über das Kontextmenü zugegriffen werden kann (...) > Kartennummer