In der Anwendung Île-de-France Mobilités wird diese Nummer am unteren Rand des Zugangsbildschirms zum Kundendienst über das Menü Mein Bereich angezeigt> Kontaktieren Sie uns.

Wählen Sie in der Samsung Wallet Navigo Region Ile-de-France aus, um die auf Ihr Telefon geladenen tickets und die Supportnummer am unteren Bildschirmrand anzuzeigen.

Wählen Sie in der Apple Maps-App die entmaterialisierte Navigo-Karte aus. Die Nummer Ihres Supports ist die Service-ID, auf die über das Kontextmenü zugegriffen werden kann (...) > Kartennummer