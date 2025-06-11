Nach der Aussetzung können Sie Ihren Navigo Liberté + Vertrag wieder aufnehmen:

in der Handelsvertretung der Spediteure, in den RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo mit Ihrem Navigo-Pass, der sofort aktualisiert wird

Sie können Ihren Pass auch von Ihrem Mobiltelefon aus in der App Île-de-France Mobilités oder bei offiziellen Händlern aktualisieren (herunterladbar im Apple Store oder Play Store).

Wenn das Paket wieder aufgenommen wird, wird die Rechnungsstellung ohne zusätzliche Verwaltungsgebühren fortgesetzt.

Was Sie wissen müssen

Es ist möglich, die Aussetzung und Wiederaufnahme Ihres Vertrags gleichzeitig zu planen.

Wenn Sie nicht reisen können, können Sie Ihre Vollmacht und Ihren Navigo-Pass an eine dritte Person weitergeben, um die Aussetzung und / oder Wiederaufnahme Ihres Vertrags durchzuführen.