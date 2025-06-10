Wie kann ich meinen Navigo Jahresplan in Zahlung geben?

Aktualisiert am 10 Juni 2025

Die Wiederaufnahme des Navigo-Jahrespakets nach einer Aussetzung kann entweder:

Per Internet

In Ihrem persönlichen Bereich, mit der Aktualisierung des Passes in einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer , um die Rücknahme abzuschließen. Sie müssen 48 Stunden warten, um Ihren Pass zu aktualisieren, um die Wiederherstellung abzuschließen:

Im Bahnhof oder Bahnhof

Indem Sie sich an einen RATP-Schalter oder eine RATP-Agentur, an einen Navigo SNCF-Serviceschalter oder schließlich an eine Agentur eines OPTILE-Spediteurs wenden.