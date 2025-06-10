Die Wiederaufnahme des Navigo-Jahrespakets nach einer Aussetzung kann entweder:

Per Internet

In Ihrem persönlichen Bereich, mit der Aktualisierung des Passes in einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten oder telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder die der offiziellen Wiederverkäufer , um die Rücknahme abzuschließen. Sie müssen 48 Stunden warten, um Ihren Pass zu aktualisieren, um die Wiederherstellung abzuschließen:

Entweder durch den Besuch einer Verkaufsstelle, an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten,

Entweder in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder in denen der offiziellen Wiederverkäufer im Abschnitt "Kauf". Die Apps können im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden.

Im Bahnhof oder Bahnhof

Indem Sie sich an einen RATP-Schalter oder eine RATP-Agentur, an einen Navigo SNCF-Serviceschalter oder schließlich an eine Agentur eines OPTILE-Spediteurs wenden.