Die Kündigung Ihres Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit, ohne Nachweis und kostenlos möglich. Der Inhaber oder Zahler des Vertrags, falls abweichend, kann den Antrag stellen.

Der Vertrag kann gekündigt werden:

Online: Klicken Sie im persönlichen Bereich auf den Link "Mein Paket / meinen Vertrag kündigen" und lassen Sie sich führen. Die Kündigung wird dann wirksam, wenn Sie Ihren Navigo-Pass 48 Stunden nach der Online-Anfrage von Ihrem Mobiltelefon aus in der App Île-de-France Mobilités oder in der App offizieller Händler oder an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten aktualisiert haben.

Indem Sie mit Ihrem Navigo-Pass zu einer Handelsvertretung eines Spediteurs, zu bestimmten RATP-Schaltern oder zum SNCF-Serviceschalter Navigo gehen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wirksamkeitsdatum der Kündigung zu wählen.

Reisen, die bis zum Datum der tatsächlichen Kündigung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.

Nämlich:

- Die Kündigung führt zur endgültigen Beendigung Ihres Vertrages.

- Im Falle einer Nichtzahlung, die mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag verbunden ist, ist es unmöglich, Ihren Vertrag zu kündigen, ohne die Schulden vollständig zu begleichen. Der Inhaber wird, falls abweichend, aufgefordert, seine unbezahlten Schulden zu begleichen (ein Dritter kann die Schuld ebenfalls begleichen).