Wie kündige ich meinen Navigo Liberté + Vertrag?

Aktualisiert am 06 Juni 2025

Die Kündigung Ihres Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit, ohne Nachweis und kostenlos möglich. Der Inhaber oder Zahler des Vertrags, falls abweichend, kann den Antrag stellen.

Der Vertrag kann gekündigt werden:

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wirksamkeitsdatum der Kündigung zu wählen.

Reisen, die bis zum Datum der tatsächlichen Kündigung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.

Nämlich:

- Die Kündigung führt zur endgültigen Beendigung Ihres Vertrages.

- Im Falle einer Nichtzahlung, die mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag verbunden ist, ist es unmöglich, Ihren Vertrag zu kündigen, ohne die Schulden vollständig zu begleichen. Der Inhaber wird, falls abweichend, aufgefordert, seine unbezahlten Schulden zu begleichen (ein Dritter kann die Schuld ebenfalls begleichen).