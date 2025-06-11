Die Aussetzung des Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten möglich.

Wo kann ich meinen Vertrag aussetzen?

Sie können Ihren Vertrag aussetzen:

in der Handelsvertretung der Beförderer,

an den RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo mit Ihrem Navigo-Pass, der sofort aktualisiert wird

auf Ihrem Pass von Ihrem Mobiltelefon in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder denen offizieller Wiederverkäufer (herunterladbar im Apple Store oder Play Store).

Wann tritt die Aussetzung in Kraft?

Die Aussetzung wird ab dem gewählten Datum wirksam. Sie können Ihren Antrag auf Aussetzung maximal 2 Monate im Voraus vorwegnehmen.

Achtung

Fahrten, die bis zum Datum der tatsächlichen Aussetzung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.