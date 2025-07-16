Gehen Sie zur Registerkarte "Kaufen" der Anwendung Île-de-France Mobilités ; Wählen Sie:

- die Option "auf meinem Navigo-Pass", wenn Sie Ihre tickets kaufen und dann auf Ihren Navigo-Pass laden möchten;

- die Option "Auf meinem Telefon" (überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Telefons), wenn Sie Ihre Transport tickets auf Ihrem Telefon speichern und mit diesem validieren möchten. Wählen Sie Ihre Transport ticket und ggf. das Datum, die Zonen und die Menge aus.

Bitte beachten Sie:

Sie müssen über eine Kreditkarte für die Zahlung verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Ihnen der Kaufbeleg zugesandt wird. Diese Adresse ist vorausgefüllt, wenn Sie bei Navigo Connect angemeldet sind. Wenn Sie Samsung Pay oder Apple Pay haben, können Sie diese Zahlungsmethode verwenden.