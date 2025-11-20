Das Bordticket per SMS wird ausschließlich einzeln verkauft. Um es zu kaufen, senden Sie einfach per SMS:

für Linien, die von der RATP bedient werden, das Schlüsselwort "BUS", das an die Nummer der Buslinie angehängt ist, die an die Kurznummer 93100 angeschlossen ist (Beispiel: BUS63, BUS24...). Die Liniennummer wird auf dem Bus angezeigt;

für Anschlüsse im OPTILE-Netz der Kurzwahlcode 93100. Dieser Code wird an der Bushaltestelle oder im Fahrzeug angezeigt. Sie können auch hier klicken, um die Liste der Codes anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite.

Es ist auch möglich, nur auf einigen Buslinien, mit Kreditkarte zu bezahlen.