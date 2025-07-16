Um Ihre Transport tickets mit Ihrem Telefon zu kaufen und zu validieren, müssen Sie in der Lage sein, die tickets sicher zu speichern, was derzeit eines der folgenden Modelle von SAMSUNG GALAXY mit mindestens Android 8.0 oder einem aktuellen APPLE-Telefon erfordert: Das älteste akzeptierte Modell ist das iPhone XR/XS.

Die Liste der kompatiblen Samsung-Telefone finden Sie im Abschnitt "Mit welchen Smartphones können Sie sie genießen?".

*Die aktuelle Liste der kompatiblen Telefone finden Sie auf dieser Seite.

Funktionalität verfügbar in den Android-Apps Île-de-France Mobilités, RATP, SNCF Connect

Um die tickets auf Ihr Telefon zu laden, ist ein spezieller Installationsschritt erforderlich.

Bitte beachten Sie:

Sie müssen über eine Kreditkarte für die Zahlung verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Ihnen der Kaufbeleg zugesandt wird. Diese Adresse ist vorausgefüllt, wenn Sie mit Ile-de-France Mobilités Connect verbunden sind. Wenn Sie Samsung Pay haben, können Sie damit Ihre Transport tickets in der App Ile-de-France Mobilités bezahlen.

Hinweis: Dieser Service ist mit den neuen Orange / Sosh NFC-SIM-Karten nicht mehr verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite.