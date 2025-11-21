Wenn Sie mehrere tickets auf Ihr tickets-Medium laden möchten, kann das ticket oder Paket, das Sie laden möchten, möglicherweise nicht mit einem ticket oder Paket koexistieren, das sich bereits auf Ihrem Medium befindet.

Einige tickets sind nicht miteinander kompatibel und können nicht auf derselben Karte gekauft werden, daher müssen Sie diese ticket in einem anderen Medium kaufen.

Die Seite des Zusammenlebens Ihrer Transport tickets: Die Gebrauchsanweisung führt Sie Schritt für Schritt, um Fallstricke zu vermeiden und beruhigt zu reisen.