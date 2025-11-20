SMS-Tickets werden direkt an Bord der Busse in der Île-de-France zum Preis von 2,50 € entweder in bar beim Fahrer oder per Kreditkarte an den dafür vorgesehenen Terminals verkauft. Diese Tickets sind ohne Umsteigemöglichkeit.

Wir laden Sie ein, Ihre Transport tickets im Voraus zu planen und zu kaufen, um die Fahrten auf den Buslinien nicht zu verzögern.

Das Bus-Tram-Ticket kostet 2 €. Es kann mit einem Navigo Easy-Pass aufgeladen oder direkt über die App Île-de-France Mobilités gekauft werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Preisseite.