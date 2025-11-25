Ja, Sie können Ihr Ticket direkt an Bord einiger Buslinien in Paris und in den inneren Vororten mit Ihrer Kreditkarte kaufen.

Was Sie wissen müssen

Wie bezahle ich? Zeigen Sie Ihre kontaktlose Bankkarte vor dem Kaufterminal im Bus vor. Halten Sie es gedrückt, bis das grüne Lichtsignal leuchtet.

Warten Sie zwischen jedem Kauf 2 Sekunden, bevor Sie die Karte erneut durchziehen. Sie können Ihren Kaufbeleg erhalten, indem Sie den am Terminal angezeigten QR-Code scannen oder über den folgenden Link:

Im Falle einer Kontrolle dient Ihre Kreditkarte als Kaufnachweis.

Um alles über das Ticket an Bord zu erfahren Die Linien, die den Kauf an Bord mit Kreditkarte akzeptieren, sind wie folgt: