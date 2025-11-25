Kann ich in den Bussen des Netzes Ile-de-France Mobilités mit Kreditkarte bezahlen?
Ja, Sie können Ihr Ticket direkt an Bord einiger Buslinien in Paris und in den inneren Vororten mit Ihrer Kreditkarte kaufen.
Was Sie wissen müssen
- Wie bezahle ich? Zeigen Sie Ihre kontaktlose Bankkarte vor dem Kaufterminal im Bus vor. Halten Sie es gedrückt, bis das grüne Lichtsignal leuchtet.
- Reisen für mehrere Personen: Eine einzelne Kreditkarte kann bis zu 4 Personen bedienen. Warten Sie zwischen jedem Kauf 2 Sekunden, bevor Sie die Karte erneut durchziehen.
- Begründung: Sie können Ihren Kaufbeleg erhalten, indem Sie den am Terminal angezeigten QR-Code scannen oder über den folgenden Link:
Im Falle einer Kontrolle dient Ihre Kreditkarte als Kaufnachweis.
- Bitte beachten Sie: Das Ticket ist 1 Stunde auf der Buslinie gültig, auf der es gekauft wurde. Es erlaubt keine Verbindung mit U-Bahn, Zug oder RER oder einem anderen Bus. Um alles über das Ticket an Bord zu erfahren
- Die Linien, die den Kauf an Bord mit Kreditkarte akzeptieren, sind wie folgt:
- Sektor Nordschleife der Seine : Linien 66 - 74 - 85 - 137 - 138 - 140 - 166 - 174 - 175 - 177 - 178 - 235 - 237 - 238 - 274 - 340 - 537 - 538 - 577
- Sektor Marne ( Val de Marne und Seine Saint Denis: Linien 101 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 127 - 201 - 203 - 210 - 214 - 221 - 303 - 306 - 520 - N11 - N16 - N32 - N33 - N34 - N35 - N71
- Sektor Marne und Brie (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne und Seine-et-Marne) Linien 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 100 - 206 - 207 - 209 - 211 - 212 - 213 - 220 - 310 - 311 - 312 - 320 - 321 - 421 - 602 - 603 - 604 - 605 - 613 - 623 - 643 - 644 - 701 - A - B - C - D - E + 3 TAD