Fall Nr. 1: Ich habe einen Navigo-Pass, der mit einem Beförderungsvertrag belastet ist

Die Übermittlung der Sie betreffenden Informationen an Ile-de-France mobilités muss es ihr ermöglichen, die ordnungsgemäße Erfüllung Ihrer Transportverträge fortzusetzen.

Fall Nr. 2: Ich habe einen Navigo-Pass, aber er ist nicht mit einem Paket oder Vertrag belastet

Auch wenn Sie Ihren Navigo-Pass (gültig für 10 Jahre) eine Weile nicht aufgeladen haben, bleibt er gültig (siehe Abschnitt: Ich habe einen Navigo-Pass, den ich nicht mehr benutze, warum bin ich von dieser Übertragung betroffen?). Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Navigo-Pass müssen daher an Ile-de-France mobilités übermittelt werden.

Die allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen Ihrer Navigo- und Imagine'R-Pässe werden geändert.

Daten, die mit einem inaktiven Pass verbunden sind (d. h. der seit mehr als 5 Jahren nicht mehr zum Kauf eines Pakets verwendet wurde), werden nach und nach gelöscht. Infolgedessen ist es nicht mehr möglich, Kundendiensthandlungen zu versichern, für die die mit der Vergangenheit verbundenen Daten erforderlich sind (insbesondere Verlust, Rückerstattung und Diebstahl).

Diese Daten bleiben jedoch erhalten, wenn Sie bis zum 1. Oktober 2023 ein Paket kaufen.