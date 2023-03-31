Alle Verträge und Daten im Zusammenhang mit Navigo-Pässen sind von der Übertragung an Ile-de-France Mobilités betroffen. Um innerhalb des Verkehrsnetzes der Ile-de-France zu reisen, haben Sie zwei "Verträge" abgeschlossen:

Ein Navigo-Pass (Handelsvertrag): Dies ist die personalisierte Chipkarte, die als Unterstützung für Pakete oder Transportverträge gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen dient, die unter der folgenden Adresse verfügbar sind: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu

NB: Ein Navigo-Pass, der nicht mit einer Pauschalreise oder einem Beförderungsvertrag belastet ist, ist kein Transport ticket und berechtigt nicht allein, im Verkehrsnetz in der Ile-de-France zu reisen.

Und,

Ein Paket oder ein Abonnement (Beförderungsvertrag): Dies ist der ticket der Beförderung, der es Ihnen ermöglicht, gemäß den Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen zu reisen, die je nach Art des ticket variieren:

Navigo Jahresabonnement zum vollen Preis oder Senior

Abonnement Navigo Imagin’r

Navigo Monats- und Wochenpakete

Navigo Solidaritäts-Monats- und Wochenpakete

Kostenlose Navigo-Pakete

Amethyst-Paket

Navigo Liberté + Verträge

Andere mögliche Rechte des Inhabers auf Inanspruchnahme eines ermäßigten Tarifs Solidarité Transport

Die AGB können unter folgender Adresse eingesehen werden: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu