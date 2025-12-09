Auf einer Linie, die regelmäßig genutzt wird, empfehlen wir Ihnen, Ihre Haltestelle mit einem Lesezeichen zu versehen, damit Sie Ihre Fahrpläne einfacher in der Anwendung und auf der Website von Île-de-France Mobilités abrufen können.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Zeitpläne.

Wählen Sie das Verkehrsmittel, die Linie, die Richtung (nur U-Bahnen und Busse) und die Haltestelle.

Tippen Sie auf den Stern oben rechts, um den Stopp als Favorit zu speichern.

Für Züge und RER geben Sie die Richtung (Ankunftsbahnhof) ein und bestätigen Sie.

Bei Straßenbahnen wählen Sie die Richtung.

Finden Sie die Zeiten des Favoriten auf dem Startbildschirm ("Nächste Abfahrten") oder im Bereich "Meine Favoriten" (symbolisiert durch einen Stern) im Abschnitt Zeitpläne.

Um einen Stopp aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf den Stopp und deaktivieren Sie das Sternsymbol.