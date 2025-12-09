Mit den Favoriten von Haltestellen oder Fahrplänen können Sie mit einem Klick die Fahrpläne Ihrer Linien finden.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Zeitpläne.

Wählen Sie das Verkehrsmittel, die Linie, die Richtung (nur U-Bahnen und Busse) und die Haltestelle.

Tippen Sie auf den Stern oben rechts, um den Stopp als Favorit zu speichern.

Für Züge und RER geben Sie die Richtung (Ankunftsbahnhof) ein und bestätigen Sie.

Bei Straßenbahnen wählen Sie die Richtung.

Finden Sie die Zeiten des Favoriten auf dem Startbildschirm oder im Bereich "Meine Favoriten" (symbolisiert durch einen Stern) im Abschnitt Zeitpläne.

Um einen Stopp aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf den Stopp und deaktivieren Sie das Sternsymbol.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Seien Sie vorsichtig, Sie müssen mit einem Connect-Konto verbunden sein, um Ihre Favoriten auf der Website von Île-de-France Mobilités speichern zu können.

Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zur Registerkarte Zeitpläne.

Wählen Sie das Verkehrsmittel (Zug, RER, U-Bahn, Straßenbahn, Kabel oder Bus).

Wählen Sie die Linie aus oder geben Sie die Busnummer in die Suchleiste ein.

Wählen Sie die gewünschte Abfahrtshaltestelle und die gewünschte Ankunftshaltestelle.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zu Favoriten hinzufügen".

Greifen Sie auf die Zeitpläne auf der Registerkarte Zeitplänezu, indem Sie auf den Stern klicken.

Um eine Haltestelle aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf die betreffende Haltestelle auf der Seite "Favorit" des Abschnitts Zeitpläne und deaktivieren Sie das Sternsymbol.