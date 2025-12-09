Leitungsfavoriten sorgen für Informationen in Echtzeit: Wenn Sie regelmäßig genutzte Leitungen abonnieren, erhalten Sie bei Störungen automatisch Warnungen.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zum Abschnitt Verkehrsinformationen.

Wählen Sie das Transportmittel und die Linie und/oder Haltestelle.

Tippen Sie auf die Glocke oben rechts auf Ihrem Bildschirm.

Greifen Sie direkt von der Startseite der Registerkarte "Verkehrsinformationen" auf die Verkehrswarnungen der Linie zu.

Nämlich: Sie können Ihre Favoriten (Zeitfenster der Verkehrsbenachrichtigungen, Änderung, Löschung) zentral einsehen und verwalten, indem Sie zum Abschnitt Mein Bereich > Meine Favoriten gehen.

Sie können die Zeiten und Modalitäten des Empfangs (E-Mails oder Benachrichtigungen) von Verkehrswarnungen anpassen, indem Sie auf die Registerkarte Mein Bereich > Meine Benachrichtigungen & Benachrichtigungen gehen.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Bitte beachten Sie, dass Sie mit einem Île-de-France Mobilités Connect-Konto verbunden sein müssen, um Ihre bevorzugten Verkehrswarnungen auf der Website von Île-de-France Mobilités speichern zu können.

Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.

Gehen Sie zur Registerkarte Verkehrsinformationen.

Wählen Sie das Verkehrsmittel und die Linie und/oder Haltestelle.

Tippen Sie auf die Glocke oben auf Ihrem Bildschirm.

Nämlich: Sie können Ihre Linienfavoriten (Zeitanpassung, Änderung, Löschung) zentral verwalten, indem Sie zum Abschnitt Mein Bereich > Meine Favoriten gehen.