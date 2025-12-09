Die Routensuche kann zu den Favoriten hinzugefügt werden, um sie einfach vom Startbildschirm aus zu starten. Das Speichern einer detaillierten Roadmap ermöglicht es Ihnen, offline auf deren Inhalt zuzugreifen und kurz vor Ihrer Abreise eine Benachrichtigung zu erhalten.

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités

Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Führen Sie eine Routensuche durch, um die Route anzuzeigen, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.

Klicken Sie auf die Routenoption, die am besten zu Ihnen passt.

Klicken Sie auf das Sternsymbol oben rechts auf dem Bildschirm.

Finden Sie Ihre als Favorit gespeicherte Fahrt auf der Startseite der App.

Nämlich: Wenn Sie eine Fahrt als Favorit speichern, abonnieren Sie automatisch die Verkehrsinformationen der zugehörigen Linien. Sie können die Zeiten und die Art des Empfangs von Benachrichtigungen (E-Mail oder Benachrichtigung) anpassen oder sich abmelden, indem Sie auf Mein Bereich > Meine Benachrichtigungen & Benachrichtigungen zugreifen.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités

Achtung, es ist notwendig, mit einem Connect-Konto verbunden zu sein. um Ihre bevorzugten Verkehrswarnungen auf der Website von Île-de-France Mobilités speichern zu können.

Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.

Führen Sie eine Routensuche durch, um die Route anzuzeigen, die Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.

Klicken Sie in den Routenergebnissen auf das Sternsymbol "Meine Suche mit einem Lesezeichen versehen".

Nämlich: Sie können zentral auf Ihre Reisefavoriten zugreifen und diese verwalten, indem Sie zu Mein Bereich > Meine Favoriten gehen.