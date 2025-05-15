Nach der Entwertung ermöglicht ein t+ Ticket ohne Entfernungsbeschränkung die folgenden Verbindungen:

1. Verbindungen zwischen U-Bahn-Linien und RER-Linien in Paris auf genehmigten Wegen für einen Zeitraum von weniger als oder gleich 1h30 ab der Eingangsvalidierung;

2. Verbindungen zwischen Buslinien sowie zwischen diesen Buslinien und Straßenbahnlinien für einen Zeitraum von 1h30 zwischen der 1. und der letzten Validierung, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen:

Hin- und Rückfahrt und Unterbrechung mit demselben t+ Ticket auf derselben Bus- oder Straßenbahnlinie sind nicht gestattet,

Auf der Linie der Montmartre-Standseilbahn können Sie mit dem Ticket t+ eine Fahrt (Auf- oder Abstieg) ohne Verbindung unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie in den AGB der Transport tickets.

Wenn Sie sich nicht in einem der in den AGB beschriebenen Fälle befinden, können Sie sich über die Anwendung im Abschnitt Kontakt > Meine Transport tickets [...] / Ich habe eine andere Anfrage an den Kundendienst wenden.

