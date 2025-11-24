Wenn Sie ein gültiges ticket auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch haben, können Sie im Rahmen der beim Kauf ausgewählten Daten und Zonen im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France reisen.

Um Ihren ticket zu validieren, zeigen Sie die Oberseite Ihres iPhones oder des Apple Watch-Bildschirms auf das kontaktlose Leseziel des Validators. Um Ihnen den Übergang zum Entwerter zu erleichtern, wird dringend empfohlen, den Modus "Express-Transport" auf Ihrer Navigo-Karte in der Apple Maps-App zu aktivieren. Auf diese Weise können Sie den auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch geladenen Transport ticket mit einer einfachen Geste validieren, ohne Ihr Gerät für alle Ihre Fahrten wieder aktivieren oder entsperren zu müssen. Siehe Frage Was ist der Express-Modus Wählen Sie in der Karten-App Ihre Navigo-Karte > (...) > Kartendaten > Express Transport aktiviert. Wenn der Express-Transportmodus auf der Navigo-Karte, auf der sich das Transport-ticket befindet, das Sie verwenden möchten, nicht aktiviert ist, müssen Sie die Karte auswählen, mit der Sie reisen möchten. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie dazu zweimal die rechte Seitentaste und wählen Sie die Karte aus, mit der Sie reisen möchten. Dieser Vorgang muss bei jeder Validierung wiederholt werden.

1 Navigo-Karte auf dem iPhone = 1 Reisender

Unter iOS ist es auch möglich, verschiedene virtuelle Karten zu erstellen, um die tickets anderer Reisender zu speichern. Sie müssen jedoch für die Validierung jeder virtuellen Karte einen guten Ruf haben.

Um zu reisen, wähle die Karte, die du verwenden möchtest, aus der Karten-App auf deinem iPhone aus.