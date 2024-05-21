Wenn der Akku leer ist, können Sie bei einigen iPhone-Modellen noch eine bestimmte Zeit mit Ihrer entmaterialisierten Navigo-Karte validieren, sofern der Express-Transportmodus auf dieser Karte aktiviert ist.

Wenn Sie nur eine entmaterialisierte Navigo-Karte in Ihrem iPhone haben, ist der Express-Transportmodus auf dieser Karte standardmäßig aktiviert, sodass Sie bei leerem Akku von dieser "Reserve" profitieren können

Wenn Sie mehrere entmaterialisierte Navigo-Karten in Ihrem iPhone haben, gilt die "Reserve" nur für die entmaterialisierte Navigo-Karte, auf der Sie den Express-Transportmodus aktiviert haben