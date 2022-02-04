Wenn Sie Ihren Navigo-Pass, mit dem Sie Ihr Vélib' mitnehmen konnten, verloren haben oder gestohlen wurden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

Um weiterhin öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen:

Wenn Sie einen personalisierten Navigo-Pass (mit Ihrem Foto) haben: Sie müssen den Verlust oder Diebstahl online in Ihrem persönlichen Bereich oder in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter von Navigo melden. Ihr Navigo-Pass wird dann ersetzt (direkt in der Agentur oder per Post bei Online-Anmeldung).

Wenn Sie einen Navigo Easy- oder Discovery-Pass haben: Ihr Pass wird nicht ersetzt, Sie müssen einen neuen an den Schaltern oder Schaltern von RATP und Guichet Services Navigo SNCF erwerben.

So verwenden Sie Velib' weiter:

Um die Nutzung des Vélib'-Dienstes ohne Ihr Wissen mit Ihrem Navigo-Pass zu verhindern und Vélib' während der Gültigkeitsdauer Ihres Passes weiterhin zu nutzen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter 01 76 49 1234, der Ihnen Zugangscodes für die Nutzung der Fahrräder für die verbleibende Dauer Ihres Pakets zur Verfügung stellt.