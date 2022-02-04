Um die Historie Ihrer Vélib'-Einkäufe über die Anwendung Île-de-France Mobilités zu finden, melden Sie sich bei Île-de-France Mobilités Connect an, gehen Sie dann zum Abschnitt "Menü" und tippen Sie dann auf Ihren Namen unter "Meine letzten Einkäufe".

Hinweis: Sie müssen zum Zeitpunkt Ihres Kaufs bei Île-de-France Mobilités Connect angemeldet sein, um diesen Service nutzen zu können.

Diese Seite fasst alle getätigten Einkäufe zusammen, enthält jedoch nicht die Beträge, die abgebucht werden, wenn Ihr Plan überschritten wird. Diese Beträge werden Ihnen von Vélib' 7 Tage nach Ablauf der Gültigkeit Ihres Pakets per E-Mail mitgeteilt.