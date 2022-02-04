In der Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie die folgenden Vélib'-Pakete kaufen:

Das Ticket V für eine mechanische oder elektrische Vélib'-Fahrt;

Der klassische 24-Stunden-Pass, einschließlich 30 Minuten im mechanischen Vélib' für 24 Stunden;

Der 24-Stunden-Elektropass, davon 45 Minuten im elektrischen Vélib' und 60 Minuten im mechanischen Vélib', für 24 Stunden;

Der 3-Tages-Pass, davon 45 Minuten im elektrischen Vélib' und 60 Minuten im mechanischen Vélib', für 72.

Mit Pässen können Sie bis zu 5 Fahrräder gleichzeitig mieten.

Weitere Informationen zu diesen Paketen finden Sie unter Vélib'.