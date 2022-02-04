Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Telefon kompatibel ist:

Die meisten Android-NFC-Telefone mit mindestens Android Version 6.0 sind kompatibel.

Alle Modelle ab dem iPhone 7 sind mit mindestens der Version iOS 13 und iOS 14.5 für die iPhones XR, XS und XS Max mit der neuesten Version der Anwendung kompatibel.

Wenn dies der Fall ist, stellen Sie sicher, dass NFC auf Ihrem Telefon aktiviert ist (in den Einstellungen Ihres Telefons).

Überprüfen Sie abschließend die Positionierung des Navigo-Passes in Bezug auf das Telefon, sie variiert je nach Telefon:

Bei den meisten Android-Telefonen müssen Sie den Pass auf der Rückseite des Telefons vorlegen.

· Bei den Modellen Sony Xperia XZ und Sony Xperia X muss die Karte dem Bildschirm zugewandt sein.

· Auf iPhones müssen Sie auf "Meinen Pass lesen" klicken, bevor Sie den Pass auf der Karte oben auf dem Telefon mit Blick auf den Bildschirm oder die Rückseite präsentieren. Für iPhones XR, XS und XS Max ist mindestens iOS 14.5 erforderlich, und für die IDFM-Anwendung ist die neueste Version ab 7.0.5 erforderlich.

Bei der Vibration wird Ihr Pass erkannt und kann aufgeladen werden: Das Lesen/Schreiben wird fortgesetzt, also bewegen Sie den Pass nicht und warten Sie auf die visuelle Bestätigung der Anwendung, bevor Sie Ihren Pass entfernen.



Diese Seite entspricht nicht Ihren Erwartungen? Gehen Sie zum Abschnitt "Kontakt" der IDF Mobilités-Anwendung.